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Иран обещает передать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ во Францию - Reuters

11:24, 11 июня 2020
Мир
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"Черный ящик" сбитого Ираном самолета МАУ / REUTERS

Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации (ICAO), что отправит бортовые самописцы со сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" в Париж для проведения исследований.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два информированных источника.

В марте Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации, что передаст "черные ящики" Украине, но 10 июня в ходе видеоконференции представитель Ирана уведомил ICAO, что сильно поврежденные самописцы будут переданы французскому Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

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"Иран сообщил, что они отправят их в Париж в ближайшее время при условии согласования странами, задействованными в расследовании", - сообщил источник на правах анонимности.

Ранее Канада оказывала давление на Иран, чтобы он передал во Францию «черные ящики» со сбитого самолета МАУ.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе "черные ящики" со сбитого лайнера.

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14 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, но и не расшифровывать их данных без участия заинтересованных сторон.

7 июня заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов в деле самолета МАУ.

9 июня стало известно, что в Иране по делу о сбивании самолета "Международных авиалиний Украины" обвиняемыми проходят шесть человек.

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