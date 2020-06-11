Иран обещает передать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ во Францию - Reuters
Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации (ICAO), что отправит бортовые самописцы со сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" в Париж для проведения исследований.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два информированных источника.
В марте Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации, что передаст "черные ящики" Украине, но 10 июня в ходе видеоконференции представитель Ирана уведомил ICAO, что сильно поврежденные самописцы будут переданы французскому Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.
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"Иран сообщил, что они отправят их в Париж в ближайшее время при условии согласования странами, задействованными в расследовании", - сообщил источник на правах анонимности.
Ранее Канада оказывала давление на Иран, чтобы он передал во Францию «черные ящики» со сбитого самолета МАУ.
Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.
Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе "черные ящики" со сбитого лайнера.
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14 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, но и не расшифровывать их данных без участия заинтересованных сторон.
7 июня заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов в деле самолета МАУ.
9 июня стало известно, что в Иране по делу о сбивании самолета "Международных авиалиний Украины" обвиняемыми проходят шесть человек.
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