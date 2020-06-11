Иран обещает передать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ во Францию - Reuters

Ранее Канада оказывала давление на Иран, чтобы он передал во Францию "черные ящики" со сбитого самолета МАУ.

Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации (ICAO), что отправит бортовые самописцы со сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" в Париж для проведения исследований.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два информированных источника.

В марте Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации, что передаст "черные ящики" Украине, но 10 июня в ходе видеоконференции представитель Ирана уведомил ICAO, что сильно поврежденные самописцы будут переданы французскому Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

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"Иран сообщил, что они отправят их в Париж в ближайшее время при условии согласования странами, задействованными в расследовании", - сообщил источник на правах анонимности.

Ранее Канада оказывала давление на Иран, чтобы он передал во Францию «черные ящики» со сбитого самолета МАУ.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе "черные ящики" со сбитого лайнера.

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14 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, но и не расшифровывать их данных без участия заинтересованных сторон.

7 июня заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов в деле самолета МАУ.

9 июня стало известно, что в Иране по делу о сбивании самолета "Международных авиалиний Украины" обвиняемыми проходят шесть человек.

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