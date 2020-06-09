Сбитие самолета МАУ: в Иране по делу появились шестеро обвиняемых

8 января вблизи Тегерана разбился Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», погибли 176 человек - граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Позже президент страны Хасан Рухани признал, что самолет был ошибочно сбит.

В Иране по делу о сбитии самолета «Международных авиалиний Украины» обвиняемыми проходят шесть человек.

Об этом заявил представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили, сообщает агентство ИРНА.

По его словам, до настоящего времени шестерых обвиняемых задержаны в связи с делом крушения украинского самолета, трое из которых были освобождены под залог, а трое других находятся под стражей.

Также Эсмаили добавил, что расследованием дела о крушении украинского самолета занимается Судебная организация Вооруженных сил.

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«Как только произошел инцидент, были изданы приказы, и была назначена специальная ветвь в Судебной организации Вооруженных сил», - сказал Эсмаили.

Справка УНИАН. 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

7 июня замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов по делу самолета «Международных авиалиний Украины.

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