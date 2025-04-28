Сообщается, что эти птицы могут вести себя слишком агрессивно по отношению к людям.

Канадские военные предупредили сотрудников на территории своего штаба о гусях, посоветовав при встрече с этими иногда агрессивными птицами сохранять спокойствие и не паниковать.

Сообщается, что за последние годы ситуация усугубилась: гуси захватили территорию оборонного кампуса на западе Оттавы. Это происходит в период размножения, когда канадские гуси становятся особенно агрессивными после откладывания яиц, пишет Ottawa Citizen.

Представитель Министерства нацобороны Канады Ник Дрешер Браун сообщил, что Канадская группа поддержки вооружённых сил распространила среди сотрудников инструкцию о том, как следует вести себя при встрече с гусями.

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В документе военным и гражданским сотрудникам настоятельно рекомендуется не пытаться кормить или трогать гусей, чтобы не провоцировать их. Если сотрудники сталкиваются с агрессивным гусем, им советуют пытаться медленно и тихо удалиться, не поворачиваясь к гусю спиной, поддерживая зрительный контакт и отступая назад.

"Если гусь начинает нападать или шипеть, поднимите руки, чтобы казаться больше, и медленно отходите назад", — говорится в инструкции.

При этом период гнездования гусей длится с марта по май.

Что известно об этих гусях

Торонто-центр по охране дикой природы отмечает, что атаки канадских гусей на людей или автомобили обычно свидетельствуют о наличии поблизости гнезда. Кампус Карлинг окружён "Оттавским зелёным поясом", где гуси устраивают гнёзда. Кроме того, они нередко гнездятся в оживлённых городских районах рядом с людьми и машинами.

При этом иногда гнездо может находиться в неожиданном месте, например, в цветочном вазоне или на крыше здания. Также СМИ пишет, что точное количество гусей на территории штаба неизвестно.

Американская компания Geese Relief, специализирующаяся на контроле за популяцией канадских гусей с помощью специально обученных собак, сообщает, что большинство нападений гусей на людей заканчиваются незначительными травмами или их отсутствием.

Однако бывают случаи серьёзных травм. "Нападения гусей приводили к переломам, черепно-мозговым травмам и эмоциональному стрессу", — говорится на сайте компании.

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