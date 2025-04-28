В Германии обессиленные белки начали массово падать с деревьев: в чем причина

Экозащитница призывает ставить в садах и на балконах плоские миски с водой, чтобы хоть как-то помочь животным.

В Германии из-за продолжающейся засухи белки начали буквально падать с деревьев от жажды и истощения. Эта же проблема коснулась и других мелких лесных обитателей - ежей и птиц. Об этом пишет BILD.

"Начало медленного вымирания уже началось", - предупреждила Таня Ленн, глава организации по спасению белок в Берлине и Бранденбурге.

В ее приюте сейчас выхаживают больных и обессиленных животных, которых затем пытаются вернуть в природу. По словам Ленн, белки, упав с дерева, часто лежат обезвоженными прямо на земле. Экозащитница призывает ставить в садах и на балконах плоские миски с водой, чтобы хоть как-то помочь животным.

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Отмечается, что кроме жары, серьезную угрозу несут роботизированные газонокосилки - ослабленные зверьки часто не успевают от них убежать и погибают. Также Ленн критикует привычку владельцев садов убирать деревья, сажать декоративные растения и использовать опасные удобрения, которые могут быть смертельно ядовиты для белок.

При этом климатические изменения только усугубляют ситуацию - белки не могут нормально впадать в зимнюю спячку, если зима слишком теплая. Ленн добавила:

"Белкам нужны отрицательные температуры. Из-за отсутствия полноценного отдыха животные испытывают стресс, чаще болеют и не успевают подготовить запасы".

Новости о животных

В Бразилии обнаружили новый вид коронавируса у летучих мышей, который похож на смертельный вирус Мерс, однако его риск для человека остается неизвестным. Об этом рассказали исследователи из Сан-Паулу и Сеары, а также их коллеги из Гонконгского университета.

В частности ученые обнаружили, что он похож на вирус ближневосточного респираторного синдрома под названием Mers-CoV. Впервые он был обнаружен в 2012 году в Саудовской Аравии и с тех пор из-за него умерло 850 человек. Случаи инфицирования вирусом были зафиксированы в более чем 20 странах.

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