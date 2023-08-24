Ларису Галадзу сменила Наталка Цмок.

Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня объявила о назначении Наталки Цмок (Natalka Cmoc) послом Канады в Украине. Как сообщается на официальном сайте правительства Канады, она заменила Ларису Галадзу.

"Отношения Канады с Украиной железные: мы стояли бок о бок с Украиной задолго до начала российского вторжения. Канада остается сильным партнером ... и будет рядом, чтобы поддерживать Украину во время ее восстановления и реконструкции. Назначение г-жи Цмок отражает приверженность Канады этим важным отношениям. Она является карьерным экспертом по Украине с богатым опытом и пониманием многогранной поддержки страны Канадой, включая внедрение Канадой программ демократии к незаконной аннексии Крыма Россией, созданием операции UNIFIER и канадским мониторингом украинских выборов после президентской кампании 2015 года", - прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве.

Как отмечается, владея украинским языком, Цмок имеет глубокие связи с украинской общиной в Украине и Канаде, и готова способствовать углублению канадско-украинских связей на всех уровнях.

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"Она будет глазами и ушами Канады в Киеве и будет гарантировать, что Канада сможет продолжать поддерживать Украину в это трудное время и в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Лариса Галадза завершает свою дипломатическую миссию

В конце июля посольство Канады в Украине обнародовало в Twitter видеообращение Ларисы Галадзы, в котором она сообщила, что завершает свою дипломатическую миссию в Киеве после четырех лет работы. поблагодарила украинцев за гостеприимство, оптимизм и мужество. Галадза была назначена послом Канады в Украине в конце 2019 года.

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