Канада назначила нового посла в Украине

Посольство Канады в Украине возглавила Лариса Галадза.

Новым послом Канады в Украине назначена Лариса Галадза.

Об этом говорится в объявлении министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, опубликованном на сайте правительства Канады.

"Лариса Галадза становится послом Канады в Украине. Госпожа Галадза сменит Романа Ващука", - отметили в правительстве.

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В свою очередь Ващук в микроблоге Twitter пожелал успехов своей преемнице. Ващук занимал должность посла с 2014 года.

Галадза в 1994 году получила степень бакалавра с отличием по политическим наукам и этике в колледже Тринити (Университет Торонто), а в 1996 году - степень магистра по международным отношениям в Карлтонском университете в Оттаве. После обучения в 1996 году начала работать в министерстве национальной обороны Канады.

В 2016 году она стала генеральным директором Программы миротворческих и стабилизационных операций МИД Канады.

Ранее УНИАН сообщал. что президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов пяти иностранных государств.