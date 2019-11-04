цей матеріал доступний українською

Канада назначила нового посла в Украине

20:16, 04 ноября 2019
Политика
93 0
Лариса Галадза / фото ngu.gov.ua

Об этом говорится в объявлении министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, опубликованном на сайте правительства Канады.

"Лариса Галадза становится послом Канады в Украине. Госпожа Галадза сменит Романа Ващука", - отметили в правительстве.

Читайте такжеПристайко рассказал, когда будет назначен новый посол Украины в США

В свою очередь Ващук в микроблоге Twitter пожелал успехов своей преемнице. Ващук занимал должность посла с 2014 года.

Галадза в 1994 году получила степень бакалавра с отличием по политическим наукам и этике в колледже Тринити (Университет Торонто), а в 1996 году - степень магистра по международным отношениям в Карлтонском университете в Оттаве. После обучения в 1996 году начала работать в министерстве национальной обороны Канады.

В 2016 году она стала генеральным директором Программы миротворческих и стабилизационных операций МИД Канады.

Роман Ващук / фото УНИАН

Ранее УНИАН сообщал. что президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов пяти иностранных государств.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Канада#посольство#Отношения Украины и Канады