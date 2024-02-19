Военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание на то, что Дания имеет израильскую технику и ту, что содержит швейцарские компоненты, а эти страны блокируют передачу вооружения Украине.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал заявление Дании о передаче всей своей артиллерии Украине пафосной и одновременно очень интересной.

Так он прокоменутвав соответствующее заявление, сделанное премьер-министром Дании Метте Фредериксен. "Это очень интересное заявление. Потому что единственная артсистема, которую может передать нам Дания, это САУ "Цезарь". И они нам ее уже передали. Все остальные артсистемы у них израильского производства. Например, самоходная артиллерийская установка ATMOS 155 калибра. Но известно, что Израиль блокирует передачу своей военной техники Украине. Кроме того, у этой техники также есть микрочипы, микроэлементы производства компании Швейцарии. Швейцария также занимает интересную нейтральную позицию относительно войны в Украине и не передает, блокирует передачу нам техники и вооружения", - отметил он.

Поэтому, по словам Коваленко, заявление Фредериксен "действительно очень пафосное, очень интересное".

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"Но мне более интересно как ее реализуют в Дании", - подчеркнул анатлитик.

Заявление Дании об оружии для Украины

18 февраля во время выступления на 7-м Украинском ланче в Мюнхене премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна решила передать Украине всю свою артиллерию. Она также призвала другие европейские страны последовать примеру Дании и передать Украине средства ПВО и боеприпасы, поскольку она сейчас нуждается в них больше.

Фредериксен отметила, что в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только выпуска.

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