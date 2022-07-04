Поговаривают, что Людмила хотела развода еще в конце 1990-х.

С начала полномасштабной войны России в Украине Британия ввела санкции против бывшей жены российского президента Людмилы Путиной. Правда, женщина уже давно не носит эту позорную фамилию.

Людмила вышла замуж второй раз. Что известно о судьбе прожившей рядом с монстром 30 лет, рассказали журналисты в эфире "Сніданку з 1+1".

Они напомнили, что в 2013-м году, после 30 лет в браке, Путины развелись, заявив, что это - общее решение.

Людмилу Путину называли невидимой первой леди, ведь на публике она почти не появлялась, а редкие выходы в свет всегда сопровождались насмешками прессы над ее внешним видом.

Экс-жена президента РФ призналась, что он ее всегда испытывал и держал в тонусе. Она рассказывала, что отношения с ним были холодными, ведь его интересовала только карьера.

Поговаривают, что Людмила хотела развода еще в конце 1990-х. А с 2008-го года Путин перестал выпускать ее в люди. С 2013 года они исчезла из жизни кровавого фюрера и знатно обогатилась. Она владеет недвижимостью в Москве и Петербурге. В начале 2016-го Людмила второй раз вышла замуж за младшего на 20 лет бизнесмена Артура Очеретного.

Но экс-Путина "загремела" в британский санкционный список вместе с замечательной компанией - любовницей президента РФ Алиной Кабаевой.

Ранее УНИАН рассказал, что известно о вероятной любовнице Владимира Путина Алине Кабаевой. Как она прошла путь от гимнастки до вероятной "близкой подруги" президента РФ.

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