Безотносительно к разглагольствованиям президента США Дональда Трампа по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным и его последующим комментариям в Белом доме, большинство из этих вещей на самом деле не стали такими уж сенсационными.

Все знают, кто и что такое Дональд, все помнят его нездоровую любовь к мировым диктаторам и зависть к их возможностям, а также его очную встречу с Путиным в Хельсинки в 2018, где на пресс-конференции Трамп, как ручной попугайчик Путина, повторял тезисы российского диктатора.

Что немного удивило сейчас - это скорость переобувания Трампа и Ко. От более-менее адекватных оценок/подходов к трешовому "Трамп-стайлу".

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Что с этим всем делать?

Во-первых, нельзя допустить замещения формального процесса переговоров и мирного урегулирования "телефонным правом".

Дональд Трамп может сколько угодно звонить Путину, Лукашенко, Ину, аятоллам, Си - кому угодно - но официальное обсуждение и принятие решений должно происходить за столом переговоров.

Во-вторых, за этим столом переговоров, кроме Украины, обязательно должна быть представлена Европа (как минимум - Францией, Великобританией и новым канцлером ФРГ, а лучше - еще и Североевропейскими и Балтийскими странами). Голос Украины должен звучать в один голос с Европой - это единственный шанс не дать дуэту Путин-Трамп реализовать давнюю мечту Кремля: поделить мир (вместе с Европой) на двоих.

В-третьих, сама Европа должна изменить механизмы принятия решений на наднациональном уровне. В этих новых реалиях играть в уговоры с кремлевскими холуями типа Орбана и Фицо просто не будет времени, а стоить это будет значительно дороже, чем очередной замороженный проект/транш.

В-четвертых, наша безопасность равна наша армия, плюс наше оружие, плюс ресурсы (деньги и технологии) Европы, плюс посильное участие европейских армий. Должны договориться с Европой о новых правилах игры в этих новых реалиях. Понятно, что европейские страны озабочены собственной безопасностью и не очень охотно будут снаряжать свои военные контингенты в Украину. Однако у них есть выбор: помочь нам на нашей территории, или принимать войну у себя со всеми последствиями. Без поддержки США - это просто вопрос времени и потраченных собственных ресурсов.

Ну, и отдельно надо вести диалог с Францией и Великобританией о новой ядерной стратегии сдерживания для Европы. Опять же - без учета ядерного потенциала США. Здесь могут быть реальные шансы получить коллективную защиту ядерного зонтика от наших европейских союзников.

В общем, нам с европейцами и другими союзниками стоит осознать и принять как факт, что США, которые мир знал, и которыми восхищался с 1945 года, больше не существуют. Даже если через четыре года Трампа и Ко сметут на очередных выборах, уже очевидно, что за эту его каденцию он попытается развалить все, до чего сможет дотянуться. И речь не только о Штатах, а и обо всем за их пределами.

Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива