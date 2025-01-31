Фермерское лобби призвало Брюссель смягчить последствия, отменив существующие пошлины на импорт удобрений из нероссийских источников.

Последний шаг Еврокомиссии по введению тарифов на российские удобрения должен был принести тройную победу. Об этом пишет Politico.

Эго цели следующие: перекрыть поток доходов для военной машины Москвы, помочь испытывающим трудности европейским производителям и избежать роста цен, который может еще больше разозлить фермеров Евросоюза, уже находящихся на грани открытого бунта.

Как отмечает издание, это "все больше похоже на тройной промах".

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"Тщательно продуманный план, предусматривающий многолетний переходный период и осторожное введение тарифов, в итоге может не удовлетворить никого. Он рискует не нанести существенного урона российским доходам, оставив европейских производителей удобрений на произвол судьбы. В то же время фермеры, которые полагаются на дешевую российскую продукцию, чтобы снизить издержки, говорят, что не могут позволить себе дополнительные расходы", - сказано в статье.

Copa и Cogeca, главные фермерские лобби ЕС, предупредили, что новые тарифы могут привести к росту затрат в следующем сезоне, оказывая дополнительное давление на и без того испытывающий трудности сектор. Группа утверждает, что план Комиссии не содержит гарантий того, что внутреннее производство удобрений будет наращиваться достаточно быстро, чтобы компенсировать дефицит.

Фермерское лобби призвало Брюссель смягчить последствия, отменив существующие пошлины на импорт удобрений из нероссийских источников, Они предупредили, что без таких мер фермеры ЕС могут столкнуться с "катастрофическим" финансовым ударом.

ОТмечается, что Брюссель настаивает, что тарифы, которые должны вырасти с 40 до 430 евро евро за метрическую тонну через три года, ослабят военную экономику России, защищая при этом "стратегическую автономию" ЕС.

Однако критики утверждают, что они введены слишком поздно и слишком размыты, чтобы стимулировать реальные изменения. Даже при введении тарифов российские удобрения смогут свободно поступать в ЕС как минимум до 2026 года.

Российские удобрения в ЕС

Польша нацелилась на компании, импортирующие российские удобрения, в попытке не допустить развития Евросоюзом еще одной зависимости от Москвы в отношении ключевого ресурса. Налоговый орган страны выявил и наказал компании, ответственные за 70% импорта беларуского карбамида, широко используемого удобрения.

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