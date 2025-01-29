Эти усилия предпринимаются на фоне предложения ЕС ввести пошлины на некоторые азотные удобрения из Беларуси и России.

Польша нацелилась на компании, импортирующие российские удобрения, в попытке не допустить развития Евросоюзом еще одной зависимости от Москвы в отношении ключевого ресурса.

Как пишет Bloomberg, налоговый орган страны на данный момент выявил и наказал компании, ответственные за 70% импорта беларуского карбамида, широко используемого удобрения, сказал заместитель министра финансов Збигнев Ставицкий. Но, несмотря на пристальное внимание, запретить импорт из России сложнее, добавил он.

"Мы имеем дело с компаниями, работающими на территории враждебного государства. Очень сложно и рискованно определить, что там происходит на месте", - сказал Ставицкий, который также является заместителем главы налоговой службы Польши.

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Отмечается, что эти усилия предпринимаются на фоне предложения ЕС ввести пошлины на некоторые азотные удобрения из Беларуси и России. Любой шаг, скорее всего, будет одобрен европейской отраслью по производству удобрений для сельскохозяйственных культур, которая лоббирует усиление защиты.

Ставицкий сказал, что импортеры беларуского карбамида были наказаны из-за доказательств того, что они продавали продукцию, произведенную "Гродно Азотом", единственным производителем удобрений в стране, на которого распространяются санкции ЕС. Однако Россия намного больше и имеет более широкий круг производителей. Российские удобрения как таковые не подпадают под санкции.

Введение пошлин ЕС на весь импорт удобрений из Беларуси и России полностью остановит приток дешевой продукции, "душащей" польскую отрасль по производству удобрений, которой в противном случае грозит "крах", сказал Ставицкий, добавив:

"Экспорт дешевых удобрений опасно делает нас зависимыми от ключевых товаров. Мы не хотим зависеть от России в этой области".

Он отметил, что Польша ввела санкции против пяти компаний, незаконно импортирующих беларуские удобрения в последние месяцы, заявив, что существующие санкции ЕС не блокируют торговлю.

Несколько других отраслей промышленности предупредили польские власти о недобросовестной конкуренции из-за уклонения от санкций, включая продажу древесины, предметов роскоши и тракторов, сказал Ставицкий.

"Все санкционированные отрасли и все санкционированные субъекты находятся в сфере наших интересов", - добавил он.

Санкции против РФ - последние новости

Компании из Российской Федерации продолжают поставлять древесину в Европейский союз вопреки санкциям. Общая сумма составила более 1,5 миллиарда евро.

В расследовании британской некоммерческой организации Earthsight отмечается, что семь из десяти крупнейших российских экспортеров березовой фанеры поставляют продукцию в страны ЕС, вопреки санкциям от июля 2022 года.

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