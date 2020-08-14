Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси выдвинул три требования к Лукашенко

Также в штабе кандидата в президенты Беларуси требуют выплатить компенсацию всем задержанным, избитым и покалеченным силовиками.

Штаб незарегистрированного кандидата в президенты, политзаключенного Виктора Бабарико выдвинул требования к действующей власти Беларуси.

Они перечислены на странице Виктора Бабарико в Facebook. Так, среди требований - конец насилию, свободу политзаключенными и честные новый выборы.

1. Конец насилию

Так, у Бабарико требуют немедленно прекратить применение физической силы и задержаний.

"Спрячьте дубинки, гранаты, пули. Уберите с улиц городов армию и ОМОН. Прекратите преследовать людей за цветы, браслеты, велосипеды, мнение, песни, прогулки, флаги, аплодисменты", - говорится в заявлении.

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2. Свободу политзаключенным

Также выдвинуто требование немедленно выпустить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и протестах.

Кроме того, у Бабарико требуют выплатить компенсацию всем задержанным, избитым и покалеченным силовиками беларусам.

3. Честные новые выборы

"Объявить новые честные выборы до 15 сентября с участием всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с новыми избирательными комиссиям, новым ЦИК, видеонаблюдением, открытым подсчетом голосов", - подытожили у незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси.

Протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов.

Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, они продолжаются по сегодня, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

Ранее штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской призвал власти страны не применять насилия против мирных граждан и предложил начать диалог о мирной передаче власти.

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Автор: Ольга Робейко