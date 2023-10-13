Террористы снимали на видео похищение пенсионерки.

Израильская армия снесла палестинскую пиццерию в городе Хувар, расположенном на Западном берегу реки Иордан, из-за издевательской рекламы.

Как пишет The Times of Israel, заведение разместило снимок пожилой израильтянки, которую боевики ХАМАС похитили, заставивив сфотографироваться с оружием и знаком "V". Фото женщины прифотошопили к пицце, а подпись сопроводили смеющимися смайлами. По данным СМИ, похищенная женщина пережила Холокост.

Поселенцы, узнав о рекламе, собрались вокруг магазина и потребовали снести его. На место прибыл ЦАХАЛ и бульдозером снес фасад магазина, после чего пиццерию опечатали. Сообщается, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу "лично участвовал в этом шаге".

Глава Центрального командования Иегуда Фокс приказал закрыть пиццерию на пять месяцев из-за подстрекательства и поддержки террористической деятельности.

Владельцы пиццерии на своей странице в Facebook заявили, что это объявление опубликовал кто-то другой, чтобы навредить им. По данным журналистов, владельца заведения задержали.

"Мы против того, чтобы причинять вред мужчинам и женщинам, мы просто хотим достойно зарабатывать на жизнь и жить в мире со всеми. Мы очень сожалеем о том, что члены нашей семьи и другие люди пострадали", - добавили они.

Война в Израиле: последние новости

Напомним, что ЦАХАЛ призвал все палестинское население на севере Сектора Газа эвакуироваться в южную часть Газы в течение суток. В ООН считают, что это может привести к разрушительным гуманитарным последствиям.

В то же время террористы ХАМАС сказали, что жители севера Газы должны оставаться в своих домах, чтобы "твердо стоять перед лицом отвратительной психологической войны".

Вас также могут заинтересовать новости: