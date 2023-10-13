Кроме того, полиция арестовала мать подростка, которая напала на полицейского во время задержания сына.

В Израиле полиция арестовала 14-летнего подростка за то, что он распространил видео ХАМАС, восхваляя убийства израильтян.

Как сообщает The Times of Israel, инцидент произошел в Кафр-Касеме. Подростка подозревают в подстрекательстве и поддержке террора.

Мать подростка, которая сопровождала его в полицейский участок, также арестована после того, как она "жестоко напала на полицейского, выкрикивая расистские эпитеты о ней".

Видео дня

Ожидается, что оба получат подозрения сегодня в течение дня. Полиция заявила, что "будет проявлять нулевую терпимость к любым проявлениям поддержки врага или подстрекательства к террору, особенно во время войны".

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября члены ХАМАСа обстреляли Израиль из Сектора Газа, а затем ворвались на израильскую территорию. Боевики убивали людей, захватывали земли, а также брали пленных. Армия Израиля зачищала территорию от противников и мощно била по сектору Газы. В результате атаки боевиков погибли сотни человек, среди жертв семь граждан Украины.

В ответ на это в стране была объявлена мобилизация и начало операции "Железные мечи".

Вчера ЦАХАЛ отчитался о том, что в секторе Газа уничтожил одного из немногих оставшихся в живых до сих пор основателей ХАМАСа.

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