Они были освобождены из тюрем в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС.

Израиль освободил 39 палестинских заключенных, после того, как ХАМАС освободил первую группу израильских заложников.

Все освобожденные заключенные - женщины и несовершеннолетние, передает The Times of Israel. Они были освобождены из тюрем в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС. По данным "Би-би-си", 39 палестинцев уже пересекли КПП Бейтуния на границе Израиля и Западного берега и сейчас находятся на территории, контролируемой администрацией Махмуда Аббаса.

Обмен пленными между Израилем и ХАМАС - детали

Ранее в Израиль вернулась первая группа заложников, захваченных боевиками ХАМАС 7 октября. 13 женщин и детей в сопровождении ЦАХАЛ проследуют в больницы, где они смогут получить необходимую помощь и встретиться с родственниками.

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Израиль и ХАМАС заключили соглашение об освобождении около 50 заложников в четыре этапа в течение четырех дней в обмен на перемирие с Израилем. Речь идет об освобождении всех похищенных детей, их матерей и других женщин. Стороны согласились с тем, что ХАМАС может в конечном итоге освободить больше в обмен на продление перемирия на дополнительный день для каждых 10 израильских заложников.

Освобожденные заложники являются лишь небольшой группой из примерно 240 человек, удерживаемых террористами ХАМАС с 7 октября, когда ориентировочно 3000 боевиков убили 1200 человек на юге Израиля.

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