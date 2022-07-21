Иран планирует поставить России дроны.

В Иране заявили о возможности экспорта беспилотных летательных аппаратов и другого оружия в "дружественные страны".

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Ирана Киомарс Хейдари, передает Tasnim news.

"Иран готов экспортировать военную технику и оружие в дружественные страны", - заявил Хейдари.

Он также рассказал о структурных изменениях в армии Ирана, которые дадут возможность быстрее модернизировать собственное оружие для улучшения точности и дальности его действия.

Напомним, Иран планирует поставить России беспилотники. Они по характеристикам напоминают израильские и американские дроны Hermes 450 и MQ-1 Predator.

Как сообщал УНИАН, 19 июля представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты немедленно введут новые санкции против Ирана в случае решения передать российской армии беспилотники.

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