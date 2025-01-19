Сейчас главной проблемой для посланника Трампа являются ежедневные столкновения между Израилем и ХАМАС в Газе.

Специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф может посетить сектор Газа. Об этом пишет NBC News, ссылаясь на свои источники.

По данным одного из чиновников, чтобы обеспечить достигнутое соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня, Уиткофф имеет целью "почти на постоянной основе" находиться в ближайшие месяцы на Ближнем Востоке, чтобы решать проблемы на местах, которые могут сорвать соглашение, по его мнению, в любой момент, а также остановить освобождение заложников, которых удерживает ХАМАС.

"Вы должны быть в курсе событий и быть готовыми решить проблему, если она возникнет", - добавил чиновник.

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Также Уиткофф работает над достижением долгосрочной стабильности для граждан Израиля и 2 млн перемещенных палестинцев, путь к которой лежит через три этапа соглашения, которое было достигнуто на прошлой неделе.

"Первый этап, который начнется в воскресенье, продлится около шести недель и предусматривает освобождение заложников, которых удерживает ХАМАС, и палестинцев, которых удерживает Израиль. Вторая фаза будет обсуждаться во время первой и, как ожидается, приведет к освобождению дополнительных заложников и выводу израильских войск из Газы. Целью последнего этапа, о котором также еще нужно договориться, является прекращение войны и начало восстановления Газы", - напомнили в NBC News.

По словам собеседника издания, сейчас главной проблемой для посланника Трампа являются ежедневные столкновения между Израилем и ХАМАС в Газе и вблизи нее, даже несмотря на то, что заключено соглашение о прекращении огня.

"Помните, что есть много людей, радикалов, фанатиков, не только со стороны ХАМАСа, но и с правого крыла израильской стороны, которые абсолютно заинтересованы в том, чтобы сорвать всю эту сделку", - отметил чиновник переходного периода.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Как писал УНИАН, 18 января правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС о прекращении огня. Соглашение было ратифицировано после более чем шестичасового заседания. Из 33 министров "за" проголосовали 24 человека, 8 - "против". Отмечается, что прекращение огня должно было вступить в силу в 06:30 по Гринвичу 19 января.

В то же время издание The Times of Israel писало, что Израиль рассматривает возможность удара по ядерным объектам Ирана. По информации СМИ, военно-воздушные силы Израиля продолжают повышать свою готовность и подготовку к таким потенциальным ударам по Ирану.

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