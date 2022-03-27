Война в Украине может привести к крупнейшему кризису после Второй мировой войны, отметил премьер Японии.

Вторжение России в Украину грозит пошатнуть основу международной повестки и потенциально может привести к "крупнейшему кризису" в мире со времен Второй мировой войны.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишут Kyodo News и RFI.

Он отметил, что японское правительство не исключает любых вариантов фундаментального усиления своей обороноспособности.

По словам Кисиды, Токио пересмотрит стратегию национальной безопасности до конца года и два других ключевых документа по наращиванию своей обороноспособности.

Премьер Японии подчеркнул, что его страна настроена поддержать Украину, поскольку ее действия вместе с другими странами определят будущее состояние международного сообщества.

"Наше государство оказывает помощь Украине, твердо демонстрируя нашу решительную солидарность с украинским народом, который борется с агрессией и стремится защищать свою Родину", - отметил Кисида.

По словам дипломатических и оборонных экспертов, одностороннее нападение России на Украину может подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань, отмечает Kyodo News.

"Никогда нельзя допускать одностороннего изменения статус-кво силой в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно в Восточной Азии", - сказал Фумио Кисида.

По его словам, ситуация с безопасностью вокруг Японии стала намного жестче.

"Обстановка в сфере безопасности вокруг нашей страны кардинально изменилась и стала намного жестче, не говоря уже об агрессии России в Украине. В этом контексте разработка новой Стратегии национальной безопасности, Оборонного плана и среднесрочного плана готовности сил обороны является насущной задачей.",- сказал Кисида.

Как сообщал УНИАН, три крупнейших банка Японии введут запрет на финансовые операции со "Сбербанком" Российской Федерации. Финансовые учреждения не будут проводить долларовые операции и денежные переводы уже в понедельник, 28 марта.

Ранее Япония уже ввела санкции против России из-за развязанной ею войны против Украины. В целом после вторжения РФ в Украину Япония ввела санкции против 76 человек, семи банков и 12 других организаций в России.

Между тем МИД России заявил об отказе от ведения переговоров с Японией по мирному договору, который должен был решать вопросы принадлежности Курильских островов. В свою очередь японские власти назвали это решение "абсолютно неприемлемым".

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