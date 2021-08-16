15 августа боевики "Талибана" заявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

Из столицы Афганистана, которую 15 августа захватили талибы, уже эвакуировали более 30 украинцев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

"Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой. Из Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев. Вскоре они будут в безопасности", - написал президент.

Он отметил, что Украина всегда придет на помощь своим гражданам.

Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой. Из Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев. Скоро они будут в безопасности. Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2021

По данным Сегодня, Boeing 737-5Q8 с украинцами на борту должен прибыть в аэропорт "Борисполь" ночью.

Боевики "Талибана" подошли к Кабулу и заявили об установке контроля над всей территорией Афганистана. Президент заявил, что откажется от власти и обеспечит мирную передачу власти, а лидеры боевиков воздержались от штурма города.

Местные СМИ сообщают, что главой переходного правительства назначен бывший глава МВД Афганистана, экс-посол в ФРГ Али Ахмад Джалали.

Лидером страны станет глава политического офиса талибов в Катаре мулла Барадар.

Представители боевиков заявили, что иностранцы, находящиеся в Афганистане, могут свободно покинуть страну.

Автор: Людмила Жерновская