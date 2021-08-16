Самолет с украинцами должен прибыть ночью / фото ua.depositphotos.com

Из столицы Афганистана, которую 15 августа захватили талибы, уже эвакуировали более 30 украинцев. 

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter

"Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой. Из Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев. Вскоре они будут в безопасности", - написал президент.

Он отметил, что Украина всегда придет на помощь своим гражданам.

По данным Сегодня, Boeing 737-5Q8 с украинцами на борту должен прибыть в аэропорт "Борисполь" ночью.

Захват Кабула талибами

Боевики "Талибана" подошли к Кабулу и заявили об установке контроля над всей территорией Афганистана. Президент заявил, что откажется от власти и обеспечит мирную передачу власти, а лидеры боевиков воздержались от штурма города.

Местные СМИ сообщают, что главой переходного правительства назначен бывший глава МВД Афганистана, экс-посол в ФРГ Али Ахмад Джалали.

Лидером страны станет глава политического офиса талибов в Катаре мулла Барадар.

Представители боевиков заявили, что иностранцы, находящиеся в Афганистане, могут свободно покинуть страну.

Автор: Людмила Жерновская