Из столицы Афганистана, которую 15 августа захватили талибы, уже эвакуировали более 30 украинцев.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.
"Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой. Из Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев. Вскоре они будут в безопасности", - написал президент.
Он отметил, что Украина всегда придет на помощь своим гражданам.
Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой. Из Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев. Скоро они будут в безопасности. Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2021
По данным Сегодня, Boeing 737-5Q8 с украинцами на борту должен прибыть в аэропорт "Борисполь" ночью.
Захват Кабула талибами
Боевики "Талибана" подошли к Кабулу и заявили об установке контроля над всей территорией Афганистана. Президент заявил, что откажется от власти и обеспечит мирную передачу власти, а лидеры боевиков воздержались от штурма города.
Местные СМИ сообщают, что главой переходного правительства назначен бывший глава МВД Афганистана, экс-посол в ФРГ Али Ахмад Джалали.
Лидером страны станет глава политического офиса талибов в Катаре мулла Барадар.
Представители боевиков заявили, что иностранцы, находящиеся в Афганистане, могут свободно покинуть страну.