Заявление в Международный уголовный суд подал польский адвокат от имени граждан Беларуси.

Польский адвокат Томаш Вилиньский подал заявление в Международный уголовный суд в Гааге на белорусского диктатора, называющего себя президентом, Александра Лукашенко и его сообщников.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале белорусский оппозиционер Павел Латушко.

Отмечается, что еще в конце декабря Вилиньский подал заявление в Национальную прокуратуру Польши. В нем он обвинил Лукашенко и его режим в геноциде и преступлениях против человечности. Аналогичное заявление впоследствии было подано и в суд в Гааге.

"Заявление содержит 160 страниц правового обоснования и 40 000 страниц документов в приложении. Заявление подано от имени большого числа граждан Беларуси, в том числе от имени Павла Латушко", - сообщили в "Народном антикризисном управлении", главой которого является Латушко.

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Прокурора МУС призвали начать расследование. Подозреваемыми в заявлении, помимо Лукашенко, указаны белорусские силовики и представители органов власти.

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