Польский адвокат Томаш Вилиньский подал заявление в Международный уголовный суд в Гааге на белорусского диктатора, называющего себя президентом, Александра Лукашенко и его сообщников.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале белорусский оппозиционер Павел Латушко.
Отмечается, что еще в конце декабря Вилиньский подал заявление в Национальную прокуратуру Польши. В нем он обвинил Лукашенко и его режим в геноциде и преступлениях против человечности. Аналогичное заявление впоследствии было подано и в суд в Гааге.
"Заявление содержит 160 страниц правового обоснования и 40 000 страниц документов в приложении. Заявление подано от имени большого числа граждан Беларуси, в том числе от имени Павла Латушко", - сообщили в "Народном антикризисном управлении", главой которого является Латушко.
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Прокурора МУС призвали начать расследование. Подозреваемыми в заявлении, помимо Лукашенко, указаны белорусские силовики и представители органов власти.
Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше
- 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
- 23 сентября того же года в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Он неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси якобы расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.
- Сам Лукашенко и его соратники сейчас находятся под международными санкциями.