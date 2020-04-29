Исчезновение Ким Чен Ына: напрасные надежды мира на шанс демократизации КНДР

Олег Жданов

Через две недели бурлящих слухов о том, куда же исчез северокорейский лидер – заболел, умер или просто «работает с документами», Ким Чен Ын наконец объявился и поприветствовал народ Северной Кореи. Значит, жив и здоров.

Вспомните, сколько раз за последние шесть лет пропадал Путин? Каждый раз, когда он исчезал, мы всей страной надеялись: «Ну, вот…». И ждали, когда свершится это светлое для нас событие.

Диктатура всегда подразумевает определенное поведение диктатора и накладывает свой отпечаток на его действия. Так, в диктаторском государстве лидер (и не только) постоянно должен совершать какие-то ритуалы, демонстрируя, что он всегда держит руку на пульсе, и показывая остальным свою силу, выносливость, присутствие – все, как в дикой природе. Потому, естественно, любое исчезновение очень заметно.

Ситуация в Северной Корее зеркальна ситуации в России

А такие исчезновения случаются в связи с тем, что диктаторы – тоже не вечные люди. По данным некоторых разведывательных агентств, у Ким Чен Ына была операция не сердце. Но вроде как оказалось, что он жив и здоров. А если что – у него есть преемница. Потому, случись с ним что-то серьезное, ничего бы не изменилось.

Ситуация в Северной Корее зеркальна ситуации в России: если бы даже что-то и произошло с лидером, с диктатором, особых изменений жизни и в линии поведения этой страны не произойдет, политика останется прежней…

Существует лишь маленькое «окно Овертона», позволяющее надеяться на какие-то события в период смены власти, способные привести и к изменениям политики страны.Однако если система устойчивая, то стресс в виде смерти диктатора, она переживет и выберет нового. И все начнется сначала. Если же система неустойчивая, она рассыплется, и борьба за власть может скатиться до гражданской войны и других потрясений. А это опасно, поскольку Северная Корея – ядерная страна.

Миру не ведомо, ни то, какой мощности заряды у КНДР, ни то, какой дальности ракеты. Если судить по испытаниям, которые проводила Северная Корея, то мы наверняка знаем, что ракеты, которые запускались в ходе этих испытаний, улетали почти на 1 тысячу километров. То есть это – ракеты средней и малой дальности. Однако Пхеньян настаивает, что своими ракетами он может достать до США.

Ядерное оружие сегодня в большей мере является фактором сдерживания, нежели фактором наступления

Потому мир сидит на пороховой бочке, когда любой эксцесс может закончиться всеобщей бойней, если кто-то, не дай бог, запустит ракету… В Советском Союзе боевой устав сухопутных войск начинался статьей «Ответно-встречный ядерный удар». То есть СССР предполагал, что, если Соединенные Штаты нанесут по нему ядерный удар, то, независимо от итога войны, у Союза будет 30 минут, чтобы шарахнуть в ответ всем, чем только можно. По этой причине, кстати, и был гонка раннего обнаружения пуска ракет.

Ядерное оружие сегодня в большей мере является фактором сдерживания, нежели фактором наступления. Потому что каждый здравомыслящий человек понимает, какими будут последствия.

Потому для мира исчезновение Ким Чен Ына, неопределенность дальнейших событий в КНДР в случае его смерти или недееспособности, конечно, стало эмоциональной и психологической встряской. Однако едва ли тот, кто может прийти на смену Ким ЧенЫну, будет существенно от него отличаться, ведь вряд ли следующий диктатор Северной Кореи не захочет посидеть на трибуне и поесть деликатесов.

Потому, даже если Ким ЧенЫн отойдет от власти, не стоит надеяться, что КНДР станет демократической страной и будет меньше размахивать «ядерной дубинкой». Этого не случится.

Самой правдивой версией долгого отсутствия в эфире северокорейского лидера, является версия о том, что он просто прятался от коронавируса и находился в самоизоляции

С Россией точно такая же история. Разница лишь в масштабах страны и в том, что в России больше факторов, которые могут способствовать расчленению государства. Однако на страже единства России, в первую очередь, стоят Соединенные Штаты, которые сделают все, чтобы Россия не развалилась. Ведь разваливающееся ядерное государство – это очень опасно.

Так что самой правдивой версией долгого отсутствия в эфире северокорейского лидера, на мой взгляд, является версия о том, что он просто прятался от коронавируса и находился в самоизоляции. Путин же сидит в своем бункере больше месяца (не удивлюсь, что людям показывают только голограмму, чтобы он даже через телекамеру не заразился).

Диктаторы себя очень любят и берегут. Потому вполне возможно, что Ким ЧенЫн просто самоизолировался на время, дабы не подхватить коронавирус. Он же прекрасно понимает, что как бы он там не чистил ряды и не мотивировал своих подчиненных, в его окружении все равно есть люди, которые работают на иностранные разведки.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт