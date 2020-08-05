Белорусская журналистка оценила угрозу российского вторжения в ее страну

Белорусская журналистка оценила угрозу российского вторжения.

Российская агрессия в Беларуси сейчас невозможна в таких масштабах, как это было в 2014 году в Украине.

Такое мнение в интервью УНИАНу выразила белорусская журналистка, общественный деятель, бывшая политзаключенная Ирина Халип.

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Она считает, что у российского президента Владимира Путина сейчас нет такого количества денег, такого количества ресурсов, «которые были тогда».

«Нет возможности идти дальше, вглубь, на Запад, на Юг и захватывать территории. Донбасс, Ливия, Сирия… Сидели бы дома, и жизни, и деньги сохранили бы. Не захотели: «Бабы еще нарожают». Но сейчас ситуация не самая простая, помимо войны - падение цен на нефть. После пандемии, которая не закончилась, будет экономическая рецессия. На «зеленых человечков» никто раскошеливаться не будет. Но попытаться поддержать Лукашенко они могут», – предположила Ирина Халип.

Как сообщал УНИАН, 29 июня в Беларуси задержали российских боевиков из ЧВК "Вагнера", 32 человека под Минском и еще одного - на юге страны. Среди них были те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Правоохранительные органы Беларуси сообщили, что им поступила информация о прибытии свыше 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Инцидент произошел на фоне протестов в Беларуси против политических репрессий. Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.

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