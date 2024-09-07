В Иране делают вид, что никак не помогают России.

Иран отверг обвинения в поставках своих баллистических ракет в Россию. Соответствующее заявление иранской миссии при ООН распространило иранское агентство IRNA.

"Позиция Ирана по украинскому конфликту остается неизменной. Иран считает предоставление военной помощи сторонам конфликта, что приводит к увеличению человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и отходу от переговоров о прекращении огня, бесчеловечным", - говорится в заявлении.

Иранская миссия также призвала прекратить передачу оружия любой из воюющих сторон.

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"Иран не только сам воздерживается от таких действий, но и призывает другие страны прекратить поставки оружия сторонам, вовлеченным в конфликт", - отметили иранские дипломаты.

Поставки иранского оружия в Россию

Как писал УНИАН, ряд авторитетных европейских и американских изданий со ссылкой на данные западных разведок сообщили, что Иран только что начал поставки в Россию своих баллистических ракет малой дальности.

Также мы рассказывали, что Иран последовательно отрицает поставки своих дронов-камикадзе Shahed 136 в Россию. При этом Тегеран пытается делать вид, что придерживается строгого нейтралитета в отношении войны в Украине. На День Независимости Иран даже поздравил Украину с праздником.

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