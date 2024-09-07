Иран отверг обвинения в поставках своих баллистических ракет в Россию. Соответствующее заявление иранской миссии при ООН распространило иранское агентство IRNA.
"Позиция Ирана по украинскому конфликту остается неизменной. Иран считает предоставление военной помощи сторонам конфликта, что приводит к увеличению человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и отходу от переговоров о прекращении огня, бесчеловечным", - говорится в заявлении.
Иранская миссия также призвала прекратить передачу оружия любой из воюющих сторон.
"Иран не только сам воздерживается от таких действий, но и призывает другие страны прекратить поставки оружия сторонам, вовлеченным в конфликт", - отметили иранские дипломаты.
Поставки иранского оружия в Россию
Как писал УНИАН, ряд авторитетных европейских и американских изданий со ссылкой на данные западных разведок сообщили, что Иран только что начал поставки в Россию своих баллистических ракет малой дальности.
Также мы рассказывали, что Иран последовательно отрицает поставки своих дронов-камикадзе Shahed 136 в Россию. При этом Тегеран пытается делать вид, что придерживается строгого нейтралитета в отношении войны в Украине. На День Независимости Иран даже поздравил Украину с праздником.