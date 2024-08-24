Пока иранское и беларуское оружие поставляется в Россию, власти этих стран шлют Украине поздравления с праздником.

Союзники России – Иран и Беларусь – поздравили Украину с Днем Независимости.

Так, от имени Беларуси на поздравления расщедрился самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко, который позволил России напасть на Украину в 2022 году непосредственно с беларуской территории.

"На белорусской земле всегда с особым уважением и теплотой относились к сердечному и трудолюбивому народу Украины. (...) Нас объединяют не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями. Уверен, что в сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов. Другой альтернативы нет", – цитирует диктатора агентство БелтТА.

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При этом Лукашенко не постеснялся добавить пожелание украинцам "мирного неба и гражданского согласия".

От имени Ирана поздравление опубликовала пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

"Исламская Республика Иран поздравляет правительство и народ Украины с Днем Независимости", – говорится в публикации ведомства в Х (бывший Твиттер).

Примечательно, что платформа Х прикрепила к этой публикации справку, указывающую на то, что Иран является ключевым союзником России и поставил ей тысячи беспилотников и прочих вооружений как раз для войны против Украины.

Другие "поздравления" Украины с Днем Независимости

Как писал УНИАН, накануне США сделали Украине по-настоящему полезный подарок ко Дню Независимости. Джо Байден объявил о передаче Украине нового пакета американской военной помощи и в разговоре с Владимиром Зеленским выразил свою "непреклонную поддержку".

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, которая сегодня находится в Украине с визитом, тоже поздравила Украину анонсом новых поставок военной помощи. Она поступит в течение недели.

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