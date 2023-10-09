Президент сказал, что мир мог бы договориться о ряде определений терроризма.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Парламентской ассамблее НАТО с призывом к международному верховенству права объединиться и бороться с терроризмом.

Он сравнив нападение ХАМАС, которую он назвал "террористической организацией" на Израиль, с аналогичной тактикой, использованной Россией, которая, по его словам, была "террористическим государством", пишет Guardian.

Выступая по видеосвязи, он сказал, что мир мог бы договориться о ряде определений терроризма, заявив, что ясно следующее: "Не насилуйте женщин. Не убивай. Не считайте детей трофеями. Не заливайте кровью деревни и города. Не стреляйте в мирных жителей в машинах".

Видео дня

Он сказал, что ХАМАС и Россия использовали одну и ту же тактику, и что израильские журналисты, которые были в Украине и стали свидетелями последствий зверств там, теперь видят то же самое, происходящее в их родной стране.

Выступая с замаскированной критикой в адрес республиканцев в Конгрессе США, Зеленский заявил: "Сейчас не время уходить с международной арены во внутренние споры. Сейчас не время молчать", добавив, что люди не должны делать вид, что терроризм на одном континенте не затронет остальной мир.

Президент Украины связал Иран со вторжением в Украину и нападением на Израиль, заявив, что Иран "не может сказать, что он не имеет никакого отношения к тому, что происходит в Украине", если он продает России беспилотники "Шахед", и что он не может утверждать: это не имеет никакого отношения к тому, что происходит в Израиле", если его официальные лица заявляют о поддержке ХАМАС.

Слова Зеленского о нападении ХАМАС на Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на войну в Израиле. Право этой страны на защиту не подлежит сомнению, подчеркнул президент в своем заявлении.

Он выразил соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки. Глава государства подчеркнул, что Украина верит в то, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены.

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