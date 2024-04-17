США координируют свои действия со странами Большой семерки по "всеобъемлющему ответу Ирану".

США введут новые санкции против Ирана после нападения на Израиль. Ограничения будут нацелены на иранскую ракетную программу и программу беспилотных летательных аппаратов.

Издание Bloomberg пишет, что советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что санкции будут введены "в ближайшие дни", и добавил, что США координируют свои действия с государствами G7 и другими партнерами по "всеобъемлющему ответу".

"Мы без колебаний продолжим принимать меры в координации с союзниками и партнерами по всему миру, а также с Конгрессом, чтобы привлечь иранское правительство к ответственности за его злонамеренные и дестабилизирующие действия", - говорится в заявлении Салливана.

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По его словам, США объявят о введении санкций против организаций, поддерживающих Корпус стражей исламской революции и Министерство обороны Ирана, и ожидают, что их примеру последуют союзники.

Американский чиновник указал, что США продолжают работать над интеграцией систем противовоздушной и противоракетной обороны на Ближнем Востоке, чтобы противостоять иранским дронам.

Атака Ирана по Израилю - последние новости

Иран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля. В частности, было запущено по меньшей мере сотня дронов и ракет. В ЦАХАЛ заявили, что военные сбили большинство воздушных целей.

Атака Ирана на Израиль вызвала хаос в авиаперевозках. Так, по меньшей мере 12 авиационных компаний отменили или изменили свои маршруты.

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