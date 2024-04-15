По меньшей мере дюжина авиакомпаний отменила или изменила маршруты рейсов.

Международные авиакомпании столкнулись с перебоями после того, как удары Ирана по Израилю еще больше сузили возможности для авиасообщения между Европой и Азией. Об этом сообщает Reuters.

В целом, по меньшей мере дюжина авиационных компаний отменила или изменила маршруты. Среди них Qantas, Lufthansa, United Airlines и Air India. Основатель аналитической группы OPSGROUP Марк Зи заявил, что мир не сталкивался с такими проблемам в авиаперевозках с момента атаки на Всемирный торговый центр, которая состоялась 11 сентября 2001 года.

"С тех пор у нас не было ситуации, когда бы так быстро закрывалось такое количество различных воздушных пространств, и это создает хаос", - говорит эксперт.

По его мнению, такие перебои будут продолжаться еще несколько дней.

Отметим, что отрасль авиаперевозок и раньше сталкивалась с ограничениями, которые были вызваны конфликтом между Израилем там группировкой ХАМАС, а также российско-украинской войной.

Однако сегодня ситуация стала почти критической, ведь воздушное пространство Ирана крайне важно для авиакомпаний, которые курсируют между Европой и Азией. Скорее всего, теперь они будут вынуждены выбрать альтернативный путь: либо через Турцию, либо через Египет и Саудовскую Аравию.

Иранская атака на Израиль - что известно

Исламская Республика Иран атаковала Израиль в ночь на 14 апреля, было запущено не менее сотни дронов и ракеты. Армия обороны Израиля заявила, что сбила большинство воздушных целей.

Сообщалось, что во время атаки была незначительно повреждена авиабаза Неватим в пустыне Негев.

Соединенные Штаты, чей голос в этой ситуации может иметь решающее значение, заняли "осторожную" позицию. Как заявил накануне президент США Джо Байден, он "не верит" в сценарий большой войны.

По мнению некоторых экспертов, удар Ирана по Израилю показал, что США потеряли контроль над ситуацией. Речь, в частности, идет о "наглом" игнорировании Ираном предупреждений президента США.

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