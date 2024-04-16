По словам экс-министра обороны Британии, необходимо работать вместе, чтобы дать понять Тегерану и Москве, что их поведение не будут терпеть.

Западные страны должны противостоять Ирану после его атаки по Израилю. Об этом в своей колонке для The Telegraph пишет бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его мнению, именно в такие моменты нужно "безжалостно сосредоточиться на собственных национальных интересах" - особенно Израилю, и "решать, кто ваши друзья".

"Есть что-то ужасно британское в том, как Запад обращался с Ираном в течение последнего десятилетия. Мы обращались с ними, как с ребенком, который устроил истерику в ресторане. "Не смотрите, просто игнорируйте их, не усугубляйте ситуацию". Мы терпели доверенных лиц и злонамеренное влияние. И многие из нас, включая меня, надеялись, что "реформаторы" однажды победят над сторонниками жесткой линии и что огромные массы порядочных иранцев однажды восстанут и избавятся от "сумасшедших", - отмечает военный.

По его словам, Иран долгое время вооружал, обучал и руководил ХАМАС, хуситами и Хезболлой, принимал лидеров Аль-Каиды, захватывал корабли и брал заложников.

"На сегодня мы почти ничего не сделали в ответ. В глазах Ирана мы слабы, и нам нужно проснуться", - призывает Уоллес.

Он подчеркивает, что единственный способ справиться с "хулиганом" - это отомстить.

"Единственный вариант, когда Иран и Россия нанесут удар, это нанести удар вдвое сильнее и не останавливаться, пока они не поймут месседж. Эти автократии процветают из-за недостатка решимости Запада, наслаждаются тем, что сеют раскол, и наслаждаются тем, что ослабляют нас. Шаг за шагом они проверяют нас. Но, как и все хулиганы, в глубине души они трусы. Они используют прокси и избегают прямой конфронтации, где могут. Их оружием являются террористические группы, дезинформация, киберненависть и коррупция", - пишет политик.

Уоллес вспоминает свою встречу с послом Израиля в Лондоне.

"Международное сообщество сплотилось вокруг Киева, и не было и недели, чтобы Россия без разбора не пыталась посылать беспилотники, чтобы убивать украинцев. Украина получала пожертвования от стран, которые их открыто поддерживали, и даже от стран, которые публично поддерживали Россию, но тихо поддерживали дело Киева. Среди стран-доноров, которых не было, был Израиль. Я умолял посла. Но все, что она говорила, это то, что "Израиль не хотел расстраивать Россию", - отмечает Уоллес.

Он призвал подумать о том, что Британия просит помощи у союзника, чтобы поддержать Украину в ее войне "против нашего прямого противника - России, - а наш союзник, Израиль, отказывается".

"Он также отказывается помочь единственной другой демократической нации на земле, чей президент сам является евреем. ... И Россия, и Иран стремятся напасть на нас и наших союзников. Оба объединяются, когда речь идет о пренебрежении к суверенитету других людей, и оба видят Британию как врага", - резюмировал Уоллес.

Атака Ирана по Израилю - последние новости

Атака Ирана на Израиль вызвала хаос в авиаперевозках. Так, по меньшей мере 12 авиационных компаний отменили или изменили свои маршруты.

Как известно, Иран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля. В частности, было запущено по меньшей мере сотня дронов и ракет. В ЦАХАЛ заявили, что военные сбили большинство воздушных целей.

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