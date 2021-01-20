Дональд и Мелания Трамп оставили записки своим преемникам / фото REUTERS
Действующий президент США Дональд Трамп, покидая Белый дом, поддержал установившуюся традицию и оставил записку своему преемнику избранному президенту США Джо Байдену.
Об этом сообщил официальный представитель администрации Трампа в Белом доме, передает НВ.
Трамп оставил короткую записку Байдену в Овальном кабинете. Ее содержание неизвестно.
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Супруга Трампа Мелания также оставила «короткую приветственную записку» Джилл Байден.
Инаугурация президента США: что известно
- Сегодня, 20 января, состоится инаугурация президента США - Джо Байден в Вашингтоне принесет присягу и начнет исполнять обязанности президента.
- Действующий президент США Дональд Трамп, который сегодня завершает выполнять свои полномочия, попрощался с Белым домом и покинул Вашингтон.
- Таким образом, он не будет встречать Джо Байдена в Белом доме перед официальной церемонией инаугурации. Трамп вместе со своей женой Меланией отправился в курортный городок Палм-Бич (штат Флорида) и пропустит инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена в Вашингтоне.
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