Байден сообщил, что прямо в день инаугурации намерен отправиться в Овальный кабинет, "чтобы принять решительные меры и оказать немедленную помощь американским семьям".

46-й президент США Джо Байден опубликовал свое первое сообщение в Twitter на "президентской" странице POTUS.

Сообщение глава Белого дома оставил после своей инаугурации в Капитолии в Вашингтоне в среду, 20 января.

«Нельзя терять время, когда речь идет о кризисе, в котором мы оказались. Поэтому я прямо сегодня отправляюсь в Овальный кабинет, чтобы принять решительные меры и оказать немедленную помощь американским семьям», - написал он.

После этого он опубликовал видео с подписью "Пришло время двигаться вперед".

Инаугурация президента США: что известно

Сегодня, 20 января, состоялась инаугурация президента США - Джо Байден в Вашингтоне принес присягу и начал исполнять обязанности президента.

Присягу также приняла вице-президент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой американкой африканского, ямайского и южноазиатского происхождения в этой должности.

Действующий президент США Дональд Трамп, который сегодня завершил выполнять свои полномочия, попрощался с Белым домом и покинул Вашингтон до начала церемонии инаугурации.

Таким образом, он не встречал Джо Байдена в Белом доме перед официальной церемонией инаугурации. Трамп вместе со своей женой Меланией отправился в курортный городок Палм-Бич (штат Флорида) и пропустит инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена в Вашингтоне.

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Автор: Денис Прядко