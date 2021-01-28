Дональд Трамп готовится к процедуре, подбирая команду юристов.

Экс-президент США Дональд Трамп может выступить на процессе об импичменте в Сенате с письменными показаниями.

Об этом сообщает телеканал NBC News со cсылкой на источники, передает НВ.

Трамп готовится к процедуре импичмента, подбирая команду юристов, которые будут представлять его интересы.

К команде защитников Трампа присоединился адвокат Джошуа Ховард, бывший сотрудник Минюста. Он занимался делом 42-го президента США Билла Клинтона и Моники Левински.

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Также главный юрист Трампа в этом процессе Бутч Бауэрс может нанять еще одного защитника в качестве эксперта по конституционным вопросам.

Импичмент Трампа: что известно

Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые произошли 6 января во время обсуждения результатов выборов.

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Дональд Трамп является единственным президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент, и он может стать первым, подвергнутым импичменту после ухода с должности.

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Автор: УНИАН