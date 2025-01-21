Также канцлер обвинил миллиардера во вмешательстве в политическую жизнь Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал американского миллиардера, главу Департамента по вопросам эффективности правительства США Илона Маска за поддержку партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

Как передает WELT, на Всемирном экономическом форуме в Давосе немецкий политик обвинил Маска во вмешательстве во внутреннюю политику его страны. Также его попросили прокомментировать странный жест миллиардера, который он сделал после инаугурации Дональда Трампа:

"Хочу повторить: у нас свобода слова и каждый имеет право говорить, что хочет, даже миллиардер. Но мы не поддерживаем правые экстремистские позиции".

Основатель SpaceX уже отреагировал на заявление Шольца в своем микроблоге X, исказив имя и фамилию политика. "Shame on Oaf (с английского - болван) Schitz!" - написал он.

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Скандалы вокруг Маска

Напомним, ранее миллиардер заявил, что Германию может "спасти" только ультраправая партия "Альтернатива для Германии".

Также в сети со вчерашнего дня обсуждают его жест во время выступления в Вашингтоне - он приложил правую руку к груди и резко сбросил ее вверх. Сам Маск назвал обвинения в нацизме "грязными трюками".

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