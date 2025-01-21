Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал американского миллиардера, главу Департамента по вопросам эффективности правительства США Илона Маска за поддержку партии "Альтернатива для Германии" (AfD).
Как передает WELT, на Всемирном экономическом форуме в Давосе немецкий политик обвинил Маска во вмешательстве во внутреннюю политику его страны. Также его попросили прокомментировать странный жест миллиардера, который он сделал после инаугурации Дональда Трампа:
"Хочу повторить: у нас свобода слова и каждый имеет право говорить, что хочет, даже миллиардер. Но мы не поддерживаем правые экстремистские позиции".
Основатель SpaceX уже отреагировал на заявление Шольца в своем микроблоге X, исказив имя и фамилию политика. "Shame on Oaf (с английского - болван) Schitz!" - написал он.
Скандалы вокруг Маска
Напомним, ранее миллиардер заявил, что Германию может "спасти" только ультраправая партия "Альтернатива для Германии".
Также в сети со вчерашнего дня обсуждают его жест во время выступления в Вашингтоне - он приложил правую руку к груди и резко сбросил ее вверх. Сам Маск назвал обвинения в нацизме "грязными трюками".