Сьюзи Уайлс не допустила, чтобы Илон Маск был слишком близко к президенту США.

Глава администрации президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс резко раскритиковала миллиардера Илона Маска, которого еще называют "первым другом" президента, и отказала ему в предоставлении кабинета в Западном крыле Белого дома. Хотя он, как сообщается, занимает пост председателя Департамента правительственной эффективности и даже присутствует в Овальном кабинете, когда Трамп подписывает законопроекты.

Однако его фигура вызывает споры, и он стал удобной мишенью для демократов, которые насмешливо называют его "со-президентом", пишет Daily Mail.

67-летняя Уайлс одержала свою "первую победу" ещё в первый день президентства Трампа, добившись того, чтобы Маску не выделили рабочего места в Западном крыле. Маск настаивал на выделении ему собственного кабинета всего в нескольких метрах от Овального кабинета, но его команда DOGE будет базироваться в здании Эйзенхауэра, которое находится через дорогу от Белого дома.

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Руководитель DOGE также будет отчитываться перед Уайлс, что подчёркивает её контроль над Белым домом.

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Ранее УНИАН сообщал, что Трамп не против покупки TikTok Илоном Маском. При этом президент США назвал условие для этой сделки. "Я буду поддерживать его, если он захочет купить платформу", - сказал Трамп.

Кроме того, между Маском и Олафом Шольцом возник скандал после того, как миллиардер совершил скандальный жест на инаугурации Трампа. Шольц заявил, что в Германии не поддерживают правые экстремистские позиции.

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