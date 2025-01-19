По словам Илона Маска, в Европе многие люди не имеют надежды на будущее.

Американский миллиардер Илон Маск продолжает поддерживать ультраправые партии в Европе. В частности, в субботу он опубликовал на своей странице в X сообщение, ссылаясь на известный предвыборный слоган нового президента США Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой", пишет Business Insider.

"От MAGA до MEGA: Сделаем Европу снова великой!" - написал Маск.

В другой заметке разработчик добавил:

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"Так много людей в Европе не имеют надежды на будущее или думают, что Европа в чем-то "плохая". Повсеместный пессимизм. Это приведет к концу Европы. Поэтому она должна измениться".

В Business Insider напомнили, что в декабре прошлого года Маск уже продвигал правые политические партии и программы в Европе, а именно написал статью о том, что "Альтернатива для Германии" является "последней искрой надежды для этой страны".

"АдГ выступает за контролируемую иммиграционную политику, которая предоставляет приоритет интеграции и сохранению немецкой культуры и безопасности. Речь идет не о ксенофобии, а о том, чтобы Германия не потеряла свою идентичность в погоне за глобализацией. Нация должна сохранять свои основные ценности и культурное наследие, чтобы оставаться сильной и единой", - считает миллиардер.

Также в том же месяце Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца "некомпетентным дураком" и призвал его уйти в отставку.

Также известно, что Маск является владельцем огромной фабрики Tesla вблизи Берлина, однако в прошлом году между полицией и протестующими произошли столкновения, ведь люди заявляли, что расширение завода приведет к истощению местных лесов и водных ресурсов.

По словам профессора политики во Франкфуртском университете имени Гете Томаса Зиттеля, "мотивация Маска комментировать немецкую партийную политику может быть обусловлена его собственным опытом во время строительства" завода. Он отметил, что там "на его вкус, видимо, было слишком много бюрократии и регулирования".

"В конце концов, он мыслит категориями разрушения", - объяснил Зиттель.

Вмешательство Маска в европейскую политику - последние новости

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Илон Маск угрожает европейской демократии, поддерживая ультраправых повсюду в Европе. По его словам, "это ставит под угрозу демократическое развитие Европы, это ставит под угрозу наше сообщество, и это необходимо критиковать".

В то же время издание Financial Times писало, что Маск ищет пути устранения Стармера с должности британского премьера. Журналисты отмечают, что интерес Маска к британской политике и критика лейбористского правительства вызвали волну дискуссий как в Великобритании, так и за ее пределами.

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