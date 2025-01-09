Миллиардер исследует возможность поддержки альтернативных политических движений, таких как Reform UK, чтобы ослабить позиции лейбористов.

Миллиардер, исполнительный директор Tesla, SpaceX и платформы X Илон Маск частно обсуждал с союзниками возможность отстранения премьер-министра Великобритании Кира Стармера до следующих всеобщих выборов.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, интерес Маска к британской политике и критика лейбористского правительства вызвали волну дискуссий как в Великобритании, так и за ее пределами.

Существует несколько причин, почему Маск вмешивается в британскую политику. Одной из них является геополитический контекст Миллиардер считает, что "западная цивилизация под угрозой" и видит в лейбористском правительстве под руководством Стармера препятствие для стабильности в Великобритании.

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Кроме того, Маск публично критиковал Стармера за его деятельность на посту руководителя прокуратуры, в частности в контексте скандалов с группами груминга в Великобритании. Он обвинил Стармера в "соучастии" из-за якобы недостаточных действий для защиты жертв сексуальной эксплуатации.

Также Маск исследует возможность поддержки альтернативных политических движений, таких как Reform UK, чтобы ослабить позиции лейбористов.

Reform UK и Маск

Маск интересовался поддержкой правопопулистской партии Reform UK, но его отношения с лидером партии Найджелом Фараджем стали напряженными. Бизнесмен заявил, что "Партии реформ нужен новый лидер" и дистанцировался от Фараджа, несмотря на их встречу в Мар-а-Лаго. Он даже исследовал кандидатов, которые могли бы заменить Фараджа на посту лидера партии.

По данным последних опросов, Reform UK получает поддержку 22% избирателей. Лейбористы сохраняют 28%, а Консервативная партия - 24%.

Как реагировал Кир Стармер?

Стармер резко отверг все публичные обвинения Маска, назвав их "ложью и дезинформацией". Кроме того, министр здравоохранения страны Джесс Филлипс также осудила комментарии Маска, обвинив его в создании угрозы ее жизни.

Маск пока не предлагает четких альтернатив или планов для британского правительства. Как отметил политолог Мэтт Гудвин, миллиардер инстинктивно не доверяет лейбористам и пытается найти способы дестабилизации их правительства.

Маск и Великобритания - что предшествовало

Маск активно нападает в соцсетях на британского премьера Кира Стармера, обвиняя того в нежелании расследовать преступления, совершенные мигрантами.

Недавно американский миллиардер предложил идею чтобы США "освободили народ Британии от их тиранического правительства". Опрос с таким предложением он провел на своей платформе Х.

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