Также президент Азербайджана потребовал создать сухопутный корридор в Нахичевань по армянской территории.

Армения является "фашистским государством", и Азербайджан готов уничтожить этот "фашизм". Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

По его словам, "носители фашистской идеологии" управляли Арменией почти 30 лет, в результате чего вся страна стала их подобием.

"Либо руководство Армении уничтожит фашизм, либо мы уничтожим его. У нас нет другого выбора", - заявил Алиев.

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Также глава Азербайджана потребовал открыть так называемый Зангезурский коридор – пока чисто теоретический наземный маршрут через международно признанную территорию Армении, который мог бы соединить основную территорию Азербайджана с его эксклавом Нахичеванской автономной республикой и далее с Турцией.

"Мы хотим мира и сотрудничества на Южном Кавказе, и пусть они не мешают нам. Они не должны действовать как географическая преграда между Турцией и Азербайджаном. Зангезурский коридор должен и будет открыт. Чем раньше они это поймут, тем лучше", - заявил Алиев.

Он также выразил уверенность, что опыт Азербайджана по восстановлению своей территориальной целостности в последние годы серьезно изучают за рубежом. По словам Алиева, в мировой истории нет другого такого государства, которое смогло собственными силами восстановить свою территориальную целостность.

"Мы сделали это наперекор всем давлениям, угрозам и опасностям", – подчеркнул он.

Отношения Армении и Азербайджана

С конца 1980-х между Арменией и Азербайджаном произошла серия вооруженных конфликтов из-за спора о принадлежности региона Карабах. Несмотря на то, что регион является международно признанной территорией Азербайджана, при развале СССР Армения силой оружия установила контроль над ним и другими прилегающими к нему территориями Азербайджана.

В 2020 году во время Второй карабахской войны Азербайджан смог вернуть под свой контроль почти все оккупированные армянами территории за пределами Карабаха. Сам Карабах оставался под контролем армян.

В 2023 году вооруженный конфликт возобновился. По его итогам Азербайджан взял под контроль всю территорию Карабаха. Почти все этнические армяне, проживавшие на оккупированных азербайджанских территориях, бежали в Армению. Самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика прекратила существование, а часть ее руководителей были арестованы властями Азербайджана.

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