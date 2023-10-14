Азербайджан опровергает намерения дальнейшего продвижения теперь уже на международно признанную территорию Армении.

Власти США опасаются, что Азербайджан может вторгнуться на территорию Армении в ближайшее время. Об этом госсекретарь Энтони Блинкен якобы предупредил небольшую группу американских законодателей на прошлой неделе, пишет Politico со ссылкой на двух людей, "знакомых с разговором".

В телефонном разговоре, который якобы состоялся еще 3 октября, законодатели призвали Блинкена ввести санкции против Азербайджана в ответ на его операции в Карабахе, говорят источники. Сам Блинкен тогда якобы заявил, что США видят возможность вторжения Азербайджана на юг Армении в ближайшие недели.

"Этот звонок указывает на глубину обеспокоенности администрации операциями Азербайджана против сепаратистского региона на западе страны и возможностью распространения конфликта", – пишет издание.

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Отмечается, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению предоставить "коридор" вдоль своей южной границы, чтобы соединить основную территорию Азербайджана прямым сообщением с его эксклавом Нахичевань. Politico напоминает, что в прошлом Алиев угрожал решить этот вопрос "силой".

В официальном заявлении Государственный департамент США отказался комментировать этот звонок, но подчеркнул приверженность департамента "суверенитету и территориальной целостности Армении" и разрешению конфликта путем "прямых переговоров".

Между тем старший советник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев на днях возразил, что Баку имеет к Еревану какие-то территориальные претензии. По его словам, риск конфликта низок, поскольку "последние две недели были самыми спокойными неделями в истории армяно-азербайджанских отношений — больше нет солдат в окопах, смотрящих друг на друга" после действий в регионе Карабах.

"Азербайджан восстановил то, что юридически, исторически и морально было нашим", – заявил Гаджиев и подчеркнул, что Баку не намерен проникать де-юре в армянские территории.

Азербайджано-армянский конфликт - последние новости

Как писал УНИАН, в сентябре Азербайджан окончательно восстановил контроль над своей международно признанной территорией. После непродолжительной военной операции фактически прекратила существование самопровозглашенная "Нагорно-Карабахская республика", хотя формально ее самороспуск назначен на 1 января.

Из Карабаха в сентябре выехало почти все армянское население, а несколько лидеров сепаратистского образования были арестованы азербайджанскими властями.

По данным Politico, во время самой острой фазы сентябрьского противостояния США провели тайные переговоры с РФ относительно ситуации в регионе. Это был редкий случай переговоров между двумя государствами после российского вторжения в Украину.

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