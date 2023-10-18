На фоне войны Израиля и ХАМАС в мире растут террористические угрозы. В ФБР заявляют о повышенном риске терактов в США, два человека погибли во время стрельбы в центре Брюсселя, а нападавший кричал о принадлежности к террористической организации "Исламское государство"... Поэтому, потенциально, опасность того, что по миру может прокатиться волна террора, существует. И она существенно повысилась.

Такие вещи, в принципе, всегда происходят, когда идет какое-то обострение. Ведь террористические группировки действуют не только в каком-то конкретном регионе, а имеют свою агентуру и в странах Европы, и в Соединенных Штатах Америки. Это могут быть выходцы из соответствующего региона, представители соответствующего этнического меньшинства, или же люди, исповедующие соответствующую религию. Кроме того, всегда существует определенное, скажем так, искушение специально использовать историю с терактами для отвлечения, или привлечения внимания к чему-то.

Однако иногда террористические атаки не являются работой специальных агентов. Иногда это происходит без какой-либо специальной "инициации". То есть люди, которые достаточно радикально настроены, сами могут быть способны на осуществление определенных террористических действий того или иного характера, вследствие, например, постоянного просмотра новостей, которые "подтверждают" их представления о мире, о неких теориях заговора, неком "преступном сионистском режиме", уничтожающем мусульман... Эта информация подается соответствующим образом, поэтому попадает в благодатную почву. И речь не только о настоящем обострении. Ведь попытки убивать кого-то, кто имеет другой цвет кожи или исповедует другую религию, были и раньше.

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Сейчас мероприятие больше готово к тому, что, вероятно, может происходить

Однако, мне кажется, несмотря на активные выступления, масштабные акции в разных западных странах, ситуацию удастся удержать под контролем. Ведь, в отличие от того времени, когда возникло "Исламское государство", которое совершало много террористических актов, сейчас Запад больше готов к тому, что, вероятно, может происходить. Западные страны хорошо понимают, что это за проблема, насколько она может быть глобальной, и стараются действовать превентивно, на опережение.

В частности, в некоторых странах Европы сразу после начала событий в Израиле 7 октября была усилена охрана мечетей и синагог. Также были внедрены дополнительные меры по проверке лиц, к которым были определенные вопросы с точки зрения их радикальности или настроенности на действия террористического характера. А, например, в Германии (что очень показательно), правоохранительные органы фактически получили карт-бланш на осуществление проверок и задержаний отдельных лиц, что поможет удержать ситуацию под контролем. В то же время это не исключает потенциальных единичных попыток совершения террористических актов.

Западные страны сейчас будут делать все, чтобы не произошло новой масштабной волны миграции

Приведет ли все это к изменениям миграционной политики стран Запада? Очевидно, она будет усилена. Ведь, как видим, например, Египет на призыв Штатов о необходимости принять беженцев из сектора Газа (словам неназванных чиновников), в этом фактически отказал. Мол, мы этот миллион беженцев не будем содержать у себя, мы их просто переправим к вам. Поэтому западные страны сейчас будут делать все, чтобы не произошло новой масштабной волны миграции, как после аналогичных событий в Сирии. Напомню, тогда некоторые страны едва справились с этой волной мигрантов, и они вряд ли захотят повторить этот негативный опыт сейчас. И именно из-за этого они пытаются достаточно быстро урегулировать конфликт между Израилем и ХАМАС.

Игорь Рейтерович, кандидат политических наук, политолог