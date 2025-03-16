Конкретные цифры по каждому из этих пунктов станут известны уже в ближайшее время.

Кремль не изменил своих захватнических намерений в отношении Украины, поэтому для сохранения мира после его заключения Европа должна предоставить Киеву свои гарантии. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французской прессе назвал четыре основных пункта этих гарантий, пишет La Depeche.

"Понятно, что украинцы ни при каких обстоятельствах не могут идти на территориальные уступки, не имея никаких гарантий безопасности. Мы выполнили работу, которую я начал, то есть оказать доверие гарантиям безопасности, с помощью важной встречи в Париже [в прошлую среду] со всеми начальниками штабов европейских и союзных армий", - заявил Макрон.

По его словам, первый элемент европейских гарантий безопасности Украины - это дальнейшие поставки оружия и их адаптация к текущим потребностям. Второй элемент гарантий безопасности - это помощь в общей модернизации украинской армии, чтобы сделать ее способной противостоять новому возможному вторжению России.

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"Третьей гарантией безопасности является возможность развертывания на основе коалиции желающих в Украине уже на следующий день", - несколько туманно сказал Макрон, вероятно, имея в виду развертывание европейского военного контингента в Украине то ли уже в ближайшее время, то ли в ответ на возможное новое вторжение россиян.

Четвертым элементом гарантий безопасности Украины французский президент называет усиление европейской обороны, что также станет гарантией безопасности и остальных европейских стран.

По словам Макрона, ранее проведенные на высшем уровне переговоры на тему гарантий Украине дали старт "технической работе", которая будет завершена в ближайшие несколько дней. После этого станет понятным на конкретных цифрах, какие страны готовы вписаться за тот или иной пункт гарантий безопасности и какие возможности для этого они имеют.

"То, над чем мы работаем, является открытой коалицией, то есть это франко-британская инициатива, но я подтверждаю вам, что несколько европейских стран, и действительно неевропейских, выразили готовность присоединиться к таким усилиям, когда это будет подтверждено", - добавил Макрон.

Он также уточнил, что сейчас Европа не планирует отправлять в Украину большое количество войск. Вместо этого планируется развернуть многотысячные контингенты "в ключевых точках", в том числе для помощи в обучении украинских войск.

Вопрос европейских миротворцев в Украине

Как писал УНИАН, идея отправки европейских миротворцев в Украину несет в себе значительные риски, если США самоустранятся от этой миссии. Отставной британский дипломат Питер Рикеттс отмечает, что европейские силы сдерживания должны быть готовы к прямому противостоянию с россиянами в Украине, если Кремль снова решит напасть. Дипломат подчеркнул, что "чугунная американская гарантия" была бы лучшим способом избежать этого.

Однако действующие европейские чиновники пока не готовы прямо ответить на вопрос о том, будут ли европейские миротворцы иметь полномочия стрелять в россиян, когда те снова нападут. В частности британский министр не смог ответить на вопрос журналиста о том, какой смысл в миротворцах, если им запретят стрелять в россиян.

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