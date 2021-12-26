Задержанным оказался 19-летний житель Саутгемптона

Мужчина с ножом прокрался на территорию замка королевы Великобритании. Возможный злоумышленник задержан правоохранителями.

Об этом сообщает ВВС.

19-летний мужчина по неизвестным мотивам с ножом проник на территорию замка, но в здание попасть он не успел. В момент инцидента королева Елизавета II праздновала Рождество с семьей. Правоохранители предупредили членов королевской семьи об опасности.

Задержанным оказался 19-летний житель Саутгемптона. На данный момент мотивы мужчины не известны.

Читайте такжеПапа Римский призвал не допустить распространения "метастаз конфликта" в УкраинеКак ранее сообщал УНИАН, королева Елизавета II из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон" отказалась от празднования Рождества в своем поместье в Сандгрингеме.

25 декабря королева Великобритании выступила с ежегодным рождественским обращением. Она вспомнила о своем супруге принце Филиппе, который умер 9 апреля этого года. Несмотря на то, что в этом году "не будет одного знакомого смеха", королева заявила, что Рождество в королевской семье будет радостным.

Вас также могут заинтересовать новости: