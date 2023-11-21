В США пригрозили санкциями.

По данным разведки Соединенных Штатов Америки, российская частная военная компания "Вагнер" готовится передать средства противовоздушной обороны "Хезболле" или Ирану.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Штатов Джон Кирби, пишет CNN. По его словам, соответствующее указание ЧВК получила от российского правительства. "Мы будем внимательно следить за тем, предоставит ли "Вагнер" военное оборудование "Хезболле" или Ирану. Мы готовы применить наши антитеррористические санкции против российских физических или юридических лиц, осуществляющих эти дестабилизирующие передачи", - подчеркнул он.

Спикер Совета нацбезопасности отметил, что роль России в руководстве передачей системы противовоздушной обороны "Хезболле" отражает продолжающиеся отношения Москвы с Ираном и его марионетками в области вооружений, которые лишь усилились после начала полномасштабной войны в Украине.

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Кроме того, в Вашингтоне обеспокоены тем, что Иран готовится предоставить России баллистические ракеты, которые Иран продемонстрировал российскому министру обороны Сергею Шойгу во время его визита в Тегеран.

"Вагнер" передаст ПВО "Хезболле": что известно

Ранее CNN сообщал, что речь идет о самоходном зенитном ракетно-пушечном комплексе "Панцирь-С1". "Вагнеровцы" получили задание перевезти его из Сирии.

Кроме того, источник, знакомый с западной разведкой, сообщил журналистам о наличии доказательств усиления сотрудничества между "Хезболлой" и Вагнером в Сирии.

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