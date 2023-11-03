В частности, Россия передавала боевикам оружие.

РФ использует террористические атаки на Израиль как часть войны против Украины. Так, наемники ЧВК "Вагнера" тренировали боевиков ХАМАСа и не только.

"Такая информация (о подготовке ЧВК "Вагнера" боевиков ХАМАСа, - ред.) есть и не только в отношении "вагнеровцев", но и в отношении других российских ЧВК. "Вагнеровцы" использовались как каналы связи, как каналы для передачи информации, для тренировок по передаче опыта российско-украинской войны. И то, как применяются, в частности, беспилотники против израильской бронетехники - это яркое этому подтверждение", - рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в интервью РБК-Украина.

По словам представителя ГУР, есть подтвержденная информация о передаче Россией отдельных образцов трофейных вооружений, в частности, стрелкового оружия боевикам ХАМАСа, чтобы обвинить Украину в якобы продаже западного вооружения.

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"Но эти же трофейные образцы были переданы по разным каналам еще до атаки ХАМАСа на Израиль. Думаю, что здесь выводы можно сделать самостоятельно", - отметил Юсов.

Он добавил, что страна-агрессор активно использует террористические атаки на Израиль, а официальные контакты России с ХАМАСом уже ни для кого не секрет, поскольку все это происходит публично. Российская пропаганда и официальные лица откровенно радовались тому, что происходит в Израиле.

"Были абсолютно безумные, местами тупые информационно-психологические операции против Украины, которые на этом фоне пыталась проводить Россия. Они провалились и показали, что Москва была в процессе до факта последних нападений", - подытожил представитель ГУР.

ХАМАС и Россия

В то время, как цивилизованный мир осудил атаку боевиков на Израиль, Россия решила принять делегацию террористов ХАМАС во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком в Москве.

Даже президент РФ Владимир Путин открыто показал свою позицию, сравнив Израиль с нацистской Германией на фоне операции ЦАХАЛ и блокады Газы.

Представитель правящей израильской партии "Ликуд" Амир Вайтман пригрозил России расплатой за ее поддержку террористов. По его словам, ЦАХАЛ обязательно победит, и тогда Израиль сделает так, чтобы Украина победила, а РФ заплатила за свои слова и действия.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко заявлял, что, финансирование палестинских боевиков происходит из Катара, оружие поставляет Иран, а Россия является главной "крышей" ХАМАС.

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