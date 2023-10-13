Террористы заставляют людей возвращаться в свои дома.

Террористическая группировка ХАМАС не позволяет жителям северной части анклава эвакуироваться на юг в соответствии с рекомендациями Армии обороны Израиля.

Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на комментарий местного машканца, который говорил на условиях анонимности.

"Когда они находят людей, идущих к своим машинам, они заставляют их вернуться", - говорит житель Газы.

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Источник добавляет, что многие жители не планируют эвакуироваться, поскольку считают, что им некуда будет идти на юге анклава. ХАМАС призвал жителей Газы игнорировать приказ Израиля об эвакуации.

Эвакуация из Газы

Армия обороны Израиля уведомила Организацию Объединенных Наций о том, что все палестинское население на севере Сектора Газа должно эвакуироваться в южную часть Газы в течение 24 часов. ЦАХАЛ может быть готов начать наземное вторжение после шести дней воздушной бомбардировки в ответ на атаку ХАМАС в субботу.

В то же время в ООН считают невозможным такое значительное перемещение "без разрушительных гуманитарных последствий". Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал такую реакцию ООН, назвав ее "позором".

Приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) об эвакуации северной части Газы вызвал шквал паники внутри анклава. Местные в панике собирают уцелевшее имущество, царит хаос.

Террористическая группировка ХАМАС призвала жителей севера сектора Газа оставаться в своих домах несмотря на приказ Израиля эвакуироваться в южную часть анклава.

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