Пострадавший говорит, что ему могли что-то подсыпать, ведь он почти ничего не помнит.

В Польше мужчина, который живет и работает в Варшаве, потерял все заработанные деньги из-за неудачного похода в стриптиз-бар. Мужчина "гульнул" на 120 тысяч злотых (более 800 тысяч гривень), он считает, что ему что-то "подсыпали".

Мужчина обращался в прокуратуру, но ему отказали в помощи, сообщает издание mukachevo.net.

Так, пострадавший гулял со своими друзьями, вместе они употребляли алкоголь. Компания внезапно наткнулась на go-go клуб, откуда к ним вышли привлекательные девушки. Они пригласили мужчину и его друзей в стриптиз-бар и пообещали, что первый коктейль будет бесплатным.

Однако "гульнуть" даром у мужчины не получилось. За напиток ему пришлось заплатить, а потом его пригласили в VIP-зал. На этом воспоминания мужчины обрываются, он ничего не помнит. Пострадавший считает, что ему "что-то подсыпали".

"Подозреваю, что мне что-то подсыпали в напиток и я перестал понимать, что делаю. Мне подносили терминал, чтобы я вводил PIN. Какие там были суммы - я не понимал. Почти все деньги, что были у меня на счету, исчезли. Осталось лишь 400 злотых", - рассказал пострадавший.

Читайте такжеНа юге Польши в ДТП погиб украинец (фото)Он обратился в стриптиз-бар с жалобой, там его претензии принимать отказались. Администрация клуба предоставила запись с видеокамер, на которой видно, что мужчину никто не заставлял тратить деньги.

Пострадавший искал помощи в польской прокуратуре, однако и там ему отказали. После этого он подал в суд апелляцию, которую отклонили.

Представительница Окружного суда в Варшаве рассказала, что видео с камер стриптиз-бара не является доказательством преступления. Даже если мужчина на момент инцидента был нетрезв, то он все равно несет ответственность за свои действия. Переложить вину на бар не получится.

Теперь пострадавший ищет других людей, которые остались без денег из-за похода в заведение. Он надеется, что найдет мужчин, которые также неудачно "гульнули" и спустили все заработанное в стриптиз-баре. Вместе с ними он все же хочет вернуть потерянные средства.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Польше после задержания полицией умер украинец. Польские копы заявили, что не применяли к задержанному физическую силу.

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Автор: Полина Кузенко