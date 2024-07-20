В 2021 году такой показатель составлял 66%.

Грузины назвали главным врагом страны Россию, а другом - США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен в Грузии с 16 апреля по 13 мая 2024 года, передает "Новости-Грузия".

Согласно опросу, 69% респондентов заявили, что основным врагом Грузии является Россия. Это на 3% больше, чем в 2021 году, тогда этот показатель составлял 66%. В 2019 году эта цифра составляла 49%, в 2017 - 40%, в 2012 - 35%.

В то же время в течение последних 12 лет только 4% опрошенных считают, что в Грузии нет врагов.

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Когда у грузин спросили: "Какая страна сейчас является главным другом Грузии?", ответы разделились следующим образом:

США - 24%

Азербайджан - 8%

Украина - 7%

Турция - 4%

Германия - 4%

Армения - 2%

Россия - 2%

Франция - 2%

Израиль - 1%

Китай - 1%

Другие - 3%.

Кроме того, 26% опрошенных считают, что Грузия не имеет друзей.

Позиция правительства Грузии относительно войны в Украине - последние новости

Ранее премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что отношения Грузии с ЕС станут лучше после окончания войны в Украине.

"Мое общее впечатление таково, что как только в регионе глобально изменится и успокоится ситуация, отношение к Грузии существенно изменится. Этот процесс начнется и до того, однако многое будет зависеть от того, когда успокоится политическая ситуация в регионе", - сказал политик.

Также в конце июня Кобахидзе сделал скандальное заявление относительно Украины. По его словам, именно Революция Достоинства довела Украину "до такого тяжелого состояния".

"Что касается темы украинизации, попытки развития украинского сценария в Грузии, в частности попытки развития "майдана", затем "второго фронта", мы много говорили об этом. К сожалению, конкретные политические силы открыто включились в соответствующую пропаганду, открыто требовали открытия второго фронта в Грузии. Конечно, это усилило давление на нашу страну, но нам удалось избежать соответствующего сценария за эти годы, и я уверен, что мы сможем сделать это в будущем", - отметил премьер Грузии.

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