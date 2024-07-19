Отношения Грузии с Европейским Союзом наладятся после завершения войны в Украине. Об этом по итогам саммита Европейского политического сообщества в Великобритании заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, сообщает NewsGeorgia.
По его словам, с участниками саммита, в частности, с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и главой Европейского совета Шарлем Мишелем, он обсудил отношения Грузии и ЕС, вопросы расширения сообщества и текущую повестку дня.
"Мое общее впечатление таково, что как только в регионе глобально изменится и успокоится ситуация, отношение к Грузии существенно изменится. Этот процесс начнется и до того, однако многое будет зависеть от того, когда успокоится политическая ситуация в регионе", - сказал политик.Видео дня
Он пояснил, что главным условием для стабилизации ситуации в регионе считает окончание войны в Украине.
"Мы очень надеемся, что максимум через год война в Украине завершится, соответственно, успокоится ситуация в регионе, и это положительно отразится в целом на политической ситуации в нашем регионе и отношении к Грузии", - заявил Кобахидзе.
Вступление Грузии в ЕС - последние новости
В конце мая парламент Грузии окончательно принял так называемый "закон об иноагентах". Документ вызвал многолюдные народные протесты в стране, оппозиция считает его калькой с похожего российского закона, где его используют для подавления инакомыслия.
Впоследствии из-за принятия закона об "иноагентах" и насильственного разгона массовых акций протеста процесс евроинтеграции Грузии был приостановлен.
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