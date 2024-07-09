По словам представителя Брюсселя, десятки миллионов евро финансовой помощи также будут заморожены в рамках этого решения.

Европейский союз приостановил процесс вступления Грузии в блок. Об этом заявил посол ЕС в этой стране Павел Герчинский, сообщает Politico.

Выступая на мероприятии о расширении ЕС в Тбилиси, он заявил, что "к сожалению, процесс вступления Грузии в ЕС пока остановлен" после решения лидеров стран-членов в прошлом месяце.

По словам европейского дипломата, решение заморозить процесс членства Грузии также приведет к приостановке финансовой помощи из Европейского фонда мира, внебюджетного фонда устойчивости ЕС, с приостановлением выплат в размере 30 миллионов евро.

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"Печально видеть отношения между ЕС и Грузией на такой низкой точке, когда они могли быть на рекордно высоком уровне", - сказал Герчинский.

Издание отмечает, что этот шаг был сделан после широкого осуждения нового закона, согласно которому поддерживаемые Западом неправительственные организации и СМИ будут называться "иностранными агентами".

Вступление Грузии в ЕС - последние новости

28 мая парламент Грузии окончательно принял закон об "иноагентах". За преодоление вето президента Саломе Зурабишвили проголосовали 84 депутата из 150.

Впоследствии Вашингтон ввел санкции против ведущих политиков правящей партии "Грузинская мечта", которые являются "соучастниками подрыва демократии в Грузии" и подрыва ее пути в ЕС. В свою очередь Брюссель предупредил, что закон несовместим с членством, после предоставления Грузии статуса кандидата в декабре прошлого года.

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