Грета Тунберг пожертвовала 100 тысяч долларов для защиты детей от коронавируса
17-летняя шведская активистка Грета Тунберг пожертвовала 100 тысяч долларов ЮНИСЕФ для поддержки детей в борьбе с коронавирусным кризисом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальный сайт ЮНИСЕФ.
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"Как и климатический кризис, пандемия коронавируса - это кризис прав детей. Она повлияет на всех детей, сейчас и в долгосрочной перспективе, но уязвимые группы подвергаются наибольшему воздействию. Я прошу всех присоединиться ко мне, чтобы поддержать жизненно важную работу ЮНИСЕФ для сохранения жизни детей, охраны здоровья и продолжения обучения", - цитирует организация шведскую активистку.
Тунберг выделила пожертвования из призового фонда, который она получила от датской неправительственной организации Human Act за свою борьбу с изменениями климата.
Средства будут направлены на поддержку детей, которые пострадали из-за карантина и закрытия школ из-за коронавируса.
Напомним, 12 марта активистка отказалась от пятничных «климатических забастовок» из-за пандемии коронавируса. В соцсетях она призвала своих сторонников прислушаться к совету медиков и избегать общественных мест.
Тунберг бастовала пятницам с августа 2018 года. Ее инициатива выросла во всемирное движение Fridays for future.
Эко-активистка стала известной после своей эмоциональной речи в ООН.
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