Грета Тунберг отказалась от "климатических забастовок" из-за коронавируса
13:20, 12 марта 2020Экология
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В соцсетях Тунберг призвала своих сторонников прислушаться к совету медиков.
Грета Тунберг / фото REUTERS
Радикальная шведская экоактивистка Грета Тунберг отказалась от пятничных "климатических забастовок" из-за коронавируса.
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В соцсетях она призвала своих сторонников прислушаться к совету медиков и избегать общественных мест, сообщает Эспрессо со ссылкой на Expressen.
"Мы, молодежь, меньше страдаем от последствий коронавируса, но важно проявить солидарность с теми, кто наиболее уязвим", - сказала эко-активистка.
Отметим, что Тунберг бастовала по пятницам с августа 2018 года. Ее инициатива выросла во всемирное движение Fridays for future.
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