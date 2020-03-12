Грета Тунберг отказалась от "климатических забастовок" из-за коронавируса

В соцсетях Тунберг призвала своих сторонников прислушаться к совету медиков.

Радикальная шведская экоактивистка Грета Тунберг отказалась от пятничных "климатических забастовок" из-за коронавируса.

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В соцсетях она призвала своих сторонников прислушаться к совету медиков и избегать общественных мест, сообщает Эспрессо со ссылкой на Expressen.

"Мы, молодежь, меньше страдаем от последствий коронавируса, но важно проявить солидарность с теми, кто наиболее уязвим", - сказала эко-активистка.

Отметим, что Тунберг бастовала по пятницам с августа 2018 года. Ее инициатива выросла во всемирное движение Fridays for future.