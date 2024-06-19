Подавляющее число мигрантов являются мусульманами, которые избегают всего, что связано с такими животными, как свиньи.

Польские фермеры начали распылять свиной навоз вдоль границы с Беларусью, чтобы избавиться от нелегальных мигрантов, которые атакуют пограничников. Об этом сообщают сайты Wiadomosci и CenyRolnicze.

По словам фермеров, все происходит законно, ведь разрешение на распыление навоза они получили у польских властей.

"Мы начинаем поливать пограничную зону, на польско-белорусской границе. Таким образом мы покажем, что мы солидарны с польскими силовыми службами. Мы покажем тем, кто имеет власть, как защитить нашу территорию", - отметил Дамиан Муравец из Народного протеста фермеров.

Губерт Ождана из Движения молодых фермеров отмечает, что это будет полоса на некотором расстоянии от забора на границе.

"Все будет в соответствии с законом. Мы надеемся, что если мы разольем свиной навоз, нелегалы не пересекут эту полосу, если они будут придерживаться своих религиозных убеждений", - подчеркнул Муравец.

Журналисты изданий добавляют, что большинство людей, которые пытаются прорвать границу, являются мусульманами. Известно, что последователи ислама считают свиней нечистыми животными, поэтому держатся подальше от всего, что с ними связано.

Ситуация на польско-белорусской границе - последние новости

Как сообщал УНИАН, на польско-белорусской границе растет напряжение из-за прибытия новых мигрантов, которые хотят попасть на территорию ЕС. Из-за этого правительство премьер-министра Дональда Туска хочет создать специальную зону, чтобы ограничить их действия.

"Эта граница, к сожалению, не является безопасной. Цель этой зоны - гарантировать, что никто не подвергнется такому нападению, которому подвергаются польские солдаты", - рассказал заместитель министра обороны Павел Залевский в интервью агентству Reuters.

В то же время в Польше местные общины выступают против закрытия пограничной зоны с Беларусью, ведь они считают, что такое решение будет иметь негативные последствия. По их словам, зона ограничений не должна охватывать населенные пункты и популярные туристические места.

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